Prima domenica d'estate in Liguria con sole e caldo: ma in settimana tornano le nuvole

GENOVA - In questa ultima domenica di giugno e prima d'estate non mancherà qualche nube di passaggio sulla Liguria ma sarà comunque il sole protagonista da Ponente a Levante. Situazione meteo che prevede una nuvolosità maggiore soprattutto a partire dal pomeriggio sui rilievi. Attenzione al caldo: segnalato sia per la giornata di oggi che per quella di lunedì locali condizioni di disagio fisiologico per caldo. Inizio di lunedì col sole, poi arrivano le nubi a partire da pomeriggio e per tutta la settimana la parola chiave per il meteo in Liguria sarà variabilità.

PREVISIONI METEO ARPAL:

DOMENICA 27 GIUGNO - Velature o nubi alte di passaggio in un contesto prevalentemente soleggiato. Addensamenti cumuliformi sui rilievi nelle ore centrali e pomeridiane, anche associati a locali temporali sulle Alpi Liguri e Appennino Ligure-Emiliano. Venti: deboli a regime di brezza con rinforzi moderati nel pomeriggio sui versanti padani. Mare: da poco mosso a quasi calmo. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: locali condizioni di disagio per caldo.

LUNEDÌ 28 GIUGNO - Irregolarmente nuvoloso per banchi di nubi alte di passaggio nella prima parte della giornata, a tratti consistenti; locali addensamenti cumuliformi pomeridiani nelle aree interne con isolati temporali sui rilievi alpini e versanti padani di Ponente. Venti: deboli settentrionali al mattino con rinforzi fino a moderati sul Savonese; meridionali nel pomeriggio nell'interno, variabili lungo la costa. Mare: poco mosso o quasi calmo. Umidità: su valori medi. Segnalazioni di protezione civile: locali condizioni di disagio per caldo.

TENDENZA RESTO DELLA SETTIMANA - Martedì 29 giugno nubi irregolari e possibili piovaschi con temperature in calo e venti moderati. Mercoledì 30 giugno nuvolosità variabile con temperature in aumento e venti deboli. Giovedì 1 giugno nuvolosità variabile, temperature stabili e venti deboli. Venerdì 2 luglio tempo variabile temperatura in calo e venti moderati.