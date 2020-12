Presepi, in Liguria c'è anche quello realizzato dai resti di una mareggiata

GENOVA - In periodo Covid anche i presepi sono entrati in crisi e non in tutte le chiese la rappresentazione della natività è stata allestita. Da segnalare nel Tigullio il presepe creato nell'Oratorio della Santissima Trinità in via Nuova Italia a Lavagna dove le statuine sono preziose realizzazioni del Maragliano.

A Sestri Levante nell'oratorio della chiesa di Santa Sabina a Trigoso è visitabile fino al 2 febbraio il presepe più grande del Tigullio, una ricostruzione certosina del borgo di Trigoso con botteghe e antichi mestieri ed un particolare ricordo di Giovannino Guareschi che trascorse le sue vacanze giovanili nel piccolo borgo alle pendici del Bracco. In tema natalizio da citare l'albero di Natale allestito dal personale della Locamare di Sestri Levante dove al posto delle palline colorate sono state appese 25 barchette di carta con i nomi dei pescherecci presenti in rada.

Mentre a Rapallo Gesù bambino nascerà in una singolare capanna ottenuta dalla lavorazione di un imponente pezzo di legno, quel che resta delle radici di una acacia finite in mare durante la mareggiata di inizio ottobre. Trasportato dalle onde il legno è finito vicino al pontile del Circolo Pescatori Dilettanti attirando l'attenzione dei soci. L'estro artistico di uno di loro ha trasformato la radice in un presepe dalle forme insolite, che si lascia ammirare per le linee e lo sviluppo su piani differenti.

Nonostante la pandemia, in tutta la Liguria si rinnova la tradizione dei presepi. A Imperia la natività è stata realizzata dentro un gozzo per richiamare la vocazione marinara. E' visibile nell'atrio della sede del Comune. A causa dell'emergenza la città avrà un'unica rappresentazione. I promotori di tanti presepi hanno unito le forze su un unico manufatto che richiama le anime di Imperia, marinara, con il gozzo, e agricola, con ulivi e muretti a secco. Presepi fatti di lego sono ospitati invece nelle vetrine dei negozi a Santa Margherita Ligure che offre un percorso alla scoperta di scene natalizie realizzate con i mattoncini colorati.