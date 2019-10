Presentato il progetto per il canale Ressora ad Arcola

ARCOLA - È stato presentato oggi in Regione Liguria il progetto di incremento della sezione idraulica della strozzatura del canale Ressora in corrispondenza del ponte della statale 1 dell’Aurelia nel Comune di Arcola.

Un progetto realizzato e finanziato da Anas per un totale lavori di 300mila euro e permetterà un deflusso agevole delle acque, riducendo, in una zona soggetta nel passato a questo genere di problematiche, il rischio idraulico di esondazioni.

"Si tratta di un intervento richiesto da molto tempo dalla cittadinanza e dal Comune, che fa seguito a un preciso impegno da parte nostra dopo un sopralluogo sull'area svoltosi qualche mese fa – ha dichiarato l'assessore Giacomo Giampedrone - e che allargherà da 3,7 metri quadri a 8,7 la sezione del canale nel punto in cui la strada lo sorpassa, più che raddoppiandola. Si tratta di un intervento che, andandosi a intersecare con quelli già previsti o in corso in quell'area e a valle del Ressora andranno a ridurre complessivamente le criticità idrauliche di una zone delicata come quella dell'estremo levante ligure, su cui l'attenzione della Giunta regionale è costante fin dal 2015. In particolare è in fase di appalto il secondo lotto della manutenzione straordinaria e adeguamento strutturale del tratto terminale del torrente Ressora, in località San Genisio, finanziato da Regione Liguria con 250mila euro".

Si tratta di un insieme di interventi, della durata di 114 giorni, che non prevede l’interruzione della viabilità, permettendo lo scorrere dei mezzi grazie ad un senso unico alternato.Gli interventi sul ponte e sulla sezione idraulica sono progettati per essere effettuati senza interrompere la viabilità.

"Voglio ringraziare per questo impegno mantenuto – ha concluso l’assessore Giampedrone - ovviamente Anas che ha collaborato con Regione per fornire una risposta alla cittadinanza con questo importante intervento, e i consiglieri di 'Rialzati Arcola' che nei mesi scorsi hanno tenuto alta l'attenzione su questo intervento che è strategico nel piano complessivo della riduzione del rischio della zona".