Premio fotografico "Carlo Nicali", al via l'ottava edizione

GENOVA - Scatta ufficialmente l’ottavo Premio Fotografico “Carlo Nicali” ideato e organizzato da Stelle nello Sport con l’obiettivo di celebrare il ricordo dello storico presidente del Coni Genova. Un’iniziativa sostenuta da Iren Luce, Gas e Servizi.

Quasi duemila foto nelle prime sette edizioni, a testimonianza della straordinaria vitalità del mondo sportivo ligure. Centoquaranta fotografie finaliste scelte dal pubblico di Facebook soprattutto per le emozioni suscitate.

E’ possibile partecipare al Premio Fotografico “Nicali-Iren” inviando sino a un massimo di 3 foto alla mail foto@stellenellosport.com o anche tramite WhatsApp al numero 3929591172, entro mercoledì 8 aprile prossimo (ore 12). Il regolamento di partecipazione è online sul sito www.stellenellosport.com.

Le fotografie saranno in votazione su Facebook dal 10 al 30 aprile. I 20 autori che avranno totalizzato il numero maggiore di click su “Mi piace” accederanno alla fase finale del Premio e costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2020, in esposizione presso la Sala Nicali della Casa delle Federazioni del Coni.

La giuria di qualità, composta da membri del Consiglio Direttivo di Stelle nello Sport, esponenti di Coni Liguria e Coni Genova, Panathlon Distretto Italia, Miur, Ussi, Porto Antico e Iren Luce Gas e Servizi, selezionerà tra le venti opere il podio 2020.

Per le prime tre foto classificate ci saranno altrettanti premi: un Monopattino elettrico IrenGO, un viaggio GNV per 4 persone con auto in Sardegna o Sicilia e un orologio Nokia “Activity e Sleep Watch”.

La premiazione si terrà sabato 23 maggio alle ore 11 presso il tendone di Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova in occasione della 16° Festa dello Sport.