Premi Compagna 2019: a Primocanale la menzione speciale Angelo Costa

GENOVA - "Emittente televisiva attenta e sensibile ai problemi di Genova e della Liguria. E' un punto di riferimento per le istituzioni ed è in prima linea per l'informazione di grande professionalità". E' la motivazione che ha riguardato il riconoscimento della menzione speciale "Angelo Costa" attrbuita dall'associzione culturale "A Compagna" a Primocanale.

Un traguardo consegnato direttamente nelle mani dell'editore, Maurizio Rossi, e raggiunto all'interno dei riconoscimenti 2019 assegnati dalla realtà che difende le tradizioni della Regione.

Alla presenza dell'assessore regionale Ilaria Cavo, il Premio Luigi Martini, invece, è stato attribuito a Marco Corzetto per la passione verso il patrimonio monumentale che trasmette agli studenti. Il Premio Enrico Carbone e Maria Grazia Pighetti è stato attribuito all'Istituto Italiano di Saldatura in virtù dell'eccelenza mondiale che rappresenta nel proprio settore. La Menzione Giuseppe Marzari a Nicolò Marsella, padre di Giorgia che, grazie al suo esempio, oggi, a 10 anni, parla uno splendido dialetto albisolese. Infine, la menzione Vito Elio Petrucci a Giulio Risso per le divertenti lezioni che usa al fine di insegnare il genovese ai ragazzi.