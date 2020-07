Potenziamento difese a mare, dalla Regione Liguria un milione per Moneglia

MONEGLIA - Nel piano delle opere di difesa a mare, che verrà varato nei prossimi giorni dal commissario e presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, saranno compresi due interventi di riduzione del rischio e potenziamento delle difese a mare nel comune di Moneglia per un valore di circa 1 milione di euro. L'annuncio da parte del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone in visita a Moneglia con l'assessore alla Formazione Ilaria Cavo.

"I fondi serviranno per un intervento sulla spiaggia della Secca, con l'obiettivo di aumentare l'estensione della spiaggia per far si' che assorba meglio l'energia delle onde, che vanno a sommarsi a ulteriori 500mila euro gia' stanziati per questo tratto di spiaggia. Oltre a questo, sono previste opere di rinforzo delle scogliere a protezione della strada a mare verso Deiva e delle gallerie, sempre verso Deiva Marina", spiegano il presidente Toti e l'assessore Giampedrone.

"Lo stanziamento va a sommarsi al milione e 100mila euro già stanziati per la messa in sicurezza delle gallerie tra Moneglia e Deiva. Entro l'anno su questo fronte partira' il secondo lotto dei lavori di riqualificazione e rifacimento dell'impianto di illuminazione delle gallerie tra Moneglia e Deiva Marina. Si tratta di un intervento che, compreso il terzo lotto di rafforzamento delle gallerie stesse, da 632mila euro, di cui 600mila euro di contributo regionale proveniente dal Fondo strategico", proseguono il presidente Toti e l'assessore Giampedrone.

"Proseguiamo con il nostro impegno per la messa in sicurezza e la riduzione della fragilita' della Liguria fin da nostro insediamento abbiamo lavorato in questa direzione, concentrandoci sulle grandi opere come lo Scolmatore del Bisagno, a Genova, un'opera di portata storica per il capoluogo, ma senza tralasciare i rivi minori e appunto la difesa della costa", concludono Toti e Giampedrone.