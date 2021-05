GENOVA - “Vogliamo ringraziare tutti gli edili che hanno dato un contributo importante per completare la messa in sicurezza del Bisagno. Sono oltre 100 gli edili che hanno lavorato per l’opera e buona parte sono lavoratori della nostra regione: è la conferma delle professionalità e delle competenze nella nostra regione", scrive in una nota Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria.

"E’ un’opera importante per la nostra regione e siamo orgogliosi che gli edili liguri abbiamo messo a disposizione della collettività le loro capacità per un obiettivo comune".