Porti, Signorini confermato a Genova-Savona e Sommariva alla Spezia

GENOVA - Paolo Emilio Signorini è stato riconfermato alla presidenza dei porti di Genova e Savona, Mario Sommariva è il nuovo presidente dei porti della Spezia e Marina di Carrara: la scelta è stata comunicata dal presidente della Regione Giovanni Toti con un tweet.

"Su proposta del ministro De Micheli ho firmato l'intesa su Paolo Emilio Signorini come presidente dei porti di Genova e Savona e di Mario Sommariva per quello della Spezia. Buon lavoro a entrambi per le moltissime cose che abbiamo da fare per far ripartire la nostra regione. A Carla Roncallo e a Francesco di Sarcina va il mio ringraziamento per l’impegno, i risultati raggiunti e per il suo contributo alla crescita e allo sviluppo della Liguria come prima piattaforma logistica e portuale d’Italia”, ha twittato il governatore ligure.

Signorini dunque è già al lavoro per il secondo mandato, Sommariva è alla prima esperienza da presidente di Autorità: 63 anni, genovese, laureato in economia, una lunga carriera iniziata in Costa Crociere e poi nel sindacato Cgil, Sommariva ha le carte in regola per ricoprire il nuovo ruolo; negli ultimi dieci anni ha partecipato alla crescita del porto di Trieste al fianco del presidente Zeno D'Agostino, in precedenza aveva ricoperto l’incarico di segretario generale nell’autorità portuale di Bari.