Porti: l'offerta di Genova, Savona e Vado a Fruit logistica

GENOVA - I porti di Genova e Savona hanno presentato a Fruit Logistica 2020 a Berlino la loro offerta di servizi per il settore ortofrutticolo dei prodotti refrigerati. Attraverso i terminal di Vado Ligure, Savona, Pra' e Genova nel 2019 sono transitate 400 mila tonnellate di frutta e oltre 120 mila contenitori refrigerati, per l'importazione di frutta tropicale fuori stagione da West Africa, Caribe e Paesi del Sud del Mediterraneo e il settore è in crescita. La partecipazione è avvenuta nello stand Ports of Genoa, organizzato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale insieme con Cisco, Spediporto, Assagenti, Isomar e Unione utenti Savona.

"Nei tre giorni di fiera lo stand Ports of Genoa ha ospitato una serie di eventi di approfondimento dei vari aspetti della filiera di trasporto (nuove soluzioni tecnologiche, servizi portuali e intermodali, formazione specialistica) - informa una nota - e momenti di networking offerti dalla shipping community presente in fiera con una trentina di rappresentanti fra commerciali e direttivi".

La partecipazione al seminario "Liguria, the new hub for reefer logistics services" organizzato da Confcommercio International presso lo stand della Regione Liguria, per la prima volta presente a Fruit Logistica, è stata anche l'occasione per illustrare le novità relative ai due principali terminal del sistema portuale ligure: APM Terminals Vado Gateway, inaugurato lo scorso dicembre, e Psa Genova Pra', primo terminal in Italia per movimentazione di contenitori.