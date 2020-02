Ponte per Genova, strand jack in azione: sale la maxi trave da cento metri

GENOVA - È iniziato intorno alle 18.40 il varo del primo maxi impalcato da 100 metri del nuovo ponte sul Polcevera a Genova. Una volta verificato che tutto fosse pronto l'operazione è iniziata. La trave, limate nelle ultime ore, ha iniziato a salire lentamente.

L'impalcato è posizionato tra le pile 8 e 9 nel lato di ponente del cantiere della ricostruzione. L'operazione sarà compiuta in circa 8-9 ore. Dunque il varo terminerà alle prime luci di giovedì 13 febbraio. Questa è la prime delle parti da cento metri portata in quota. La trave pesa 1200 tonnellate ed è già completa dei carter in acciaio. E' issata in cima con l'ausilio degli strand jack, i martinetti idraulici già utilizzati durante la fase di demolizione di quel che restava di ponte Morandi dopo la tragedia del 14 agosto 2018. Sul fronte viabilità, non è stata necessaria la chiusura di via 30 Giugno che dunque durante l'operazione di varo resta regolarmente aperta al traffico.

"Grazie a chi, giorno e notte, lavora per restituire alla città il suo ponte: un grande esempio di efficacia ed efficienza per tutto il Paese. Avanti Genova" ha commentato su facebook il governatore della Liguria e commissario all'emergenza Giovanni Toti.

Rispetto al programma annunciato dal commissario alla ricostruzione Marco Bucci c'è stato uno slittamento di 24 ore. Questa situazione è stata la conseguenza della necessità di 'limare' il maxi impalcato per far sì che tutte le componenti si incastrassero al meglio nella struttura. Una volta verificati gli ultimi dettagli il varo è iniziato con i tecnici esperti di PerGenova impegnati nell'operazione che al suo termine porterà ad avere in quota 500 dei 1067 metri del nuovo viadotto sul Polcevera.