Ponte per Genova, proseguono i lavori: ancora trasporti eccezionali

GENOVA - Proseguono i lavori nel cantiere del nuovo viadotto Polcevera. Sono due i trasporti eccezionali previsti in questi giorni. In particolare, il primo è quello di quattro conci dalla banchina Ansaldo al cantiere di Levante con partenza alle ore 22 di mercoledì 18 dicembre. Il percorso seguito dai conci sarà: via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. Si rende per tanto necessaria l'istituzione del divieto di sosta su via Reti e via Fillak dalle ore 19 del 18 dicembre fino alla mattina del 19 dicembre.Appostiti cartelli di divieto di sosta saranno affissi lungo le vie interessate. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di polizia locale.

Il secondo trasporto eccezionale interessa un concio di Pila (P13) dallo stabilimento Fincantieri di Sestri Ponente al cantiere di Levante con partenza alle ore 22 di giovedì 19 dicembre. Il percorso seguito sarà: via Soliman, via Puccini, via Albareto, via Siffredi, Guido Rossa, Lungomare Canepa, Elicoidale, via Albertazzi, via Milano, via Cantore, Piazza Montano, via Reti, via Fillak. Il trasporto sarà accompagnato da veicoli di scorta tecnica e pattuglie della polizia municipale e il traffico potrà subire rallentamenti al passaggio del convoglio.

Contestualmente al passaggio del trasporto eccezionale nella notte tra mercoledì 18 dicembre e giovedì, le linee bus 1, 9, 618, 663, N1 e N2, indicativamente dalle ore 22 alle 2, subiranno modifiche di percorso che saranno gestite in tempo reale dal personale Amt presente sul posto.