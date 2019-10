Ponte per Genova, Bucci e Toti: "Un segnale che in Italia si fanno cose belle e importanti"

GENOVA - "Questa giornata è un bel segnale, non solo per Genova, ma per il nostro Paese e per il mondo, perché dimostra che le cose belle, grandi e importanti si possono fare anche in Italia" Commenta così il sindaco di Genova Marco Bucci prima della cerimonia per il varo del primo impalcato del nuovo Viadotto Polcevera e della inaugurazione dello "Spazio Ponte" a Porta Siberia.

Il nuovo ponte è stato progettato e verrà realizzato dalla Società PerGenova, joint venture tra Salini Impregilo e Fincantieri Infrastructure, su disegno di Renzo Piano che ricorda la chiglia di una nave. Alla cerimonia per il varo del primo impalcato del ponte è arrivato Pietro Salini, amministratore delegato di Salini Impregilo.

Anche il governatore della Liguria e commissario all'emergenza Giovanni Toti ha commentato questo importante momento: "Era martedi' 25 giugno quando abbiamo messo la prima pietra del viadotto che sostituira' il maledetto Morandi. Oggi e' sempre un martedi' e a distanza di 3 mesi mettiamo gia' sui piloni il primo pezzo del ponte di Genova. Volere e' potere e lo stiamo dimostrando. Questa citta' in primavera avra' il suo ponte, come io e il commissario Bucci vi abbiamo promesso quando nessuno ci credeva - ha detto Toti - E noi le promesse le manteniamo sempre".