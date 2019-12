Ponte Morandi, Toti incontra gli Ardini: "Evviva Pietro, che bello vederti sorridere"

GENOVA - "Evviva Pietro, che bello vederti sorridere in questa vigilia di Natale! Tuo papà Gianluca si è salvato dal crollo di Ponte Morandi e tu sei nato esattamente un mese dopo". Così Giovanni Toti ha scritto sul suo profilo facebook. Allo scambio di auguri con la stampa erano presenti anche Gianluca Ardini, sopravvissuto al tragico crollo del 14 agosto 2018, con la compagna Giulia e il loro piccolo Pietro. Ardini venne salvato dai vigili del fuoco dopo che, per ore, rimase in bilico sul suo furgone incastrato a diversi metri di altezza. Un mese dopo l'incidente, nacque suo figlio.

Toti ha fatto accomodare il piccolo Pietro nel suo ufficio: "Questa è la mia scrivania ed è qui che sto lavorando per te, notte e giorno per il tuo futuro, per il futuro di Genova, per il futuro della Liguria", ha scritto sui social il governatore nella didascalia che accompagna lo scatto che lo ritrae col piccolo. "E chi lo sa, magari un giorno prenderai il mio posto. Volere è potere e i genovesi ne sanno qualcosa. Buon Natale a te, a tutti i bambini e alle loro famiglie che non smettono di sognare", ha concluso Toti nel suo post.