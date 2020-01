Ponte Morandi, rinnovati i contratti a 126 lavoratori assunti dopo il crollo

GENOVA - Via libera dalla giunta del comune di Genova al rinnovo dei 126 contratti di lavoro per personale assunto, grazie al decreto Milleproroghe, per fronteggiare l'emergenza venutasi dopo il crollo del ponte Morandi.Il provvedimento riguarda 96 agenti di polizia locale, 21 funzionari servizi tecnici e 7 istruttori servizi amministrativi che resteranno in servizio fino a fine febbraio 2020 grazie a questa prima proroga.

Ciò è stato possibile, spiegano da Palazzo Tursi, "grazie ai fondi stanziati da Comune di Genova e Regione Liguria in attesa di valutare le possibilità offerte dal decreto Milleproroghe sulla prosecuzione dei contratti di questi lavoratori". Il rinnovo del loro contratto era subordinato all'entrata in vigore del decreto Milleproroghe, che è stato pubblicato il 31 dicembre.

"Nonostante i tempi strettissimi e il periodo festivo, siamo riusciti a garantire continuità lavorativa e quindi servizi per i cittadini in un tempo record. Ringrazio i molti collaboratori della Direzione Personale del Comune che hanno reso possibile tutto ciò, nonché Regione Liguria e il Commisariato per l'emergenza che hanno messo a disposizione i fondi nelle more del provvedimento legislativo", ha sottolineato l'assessore al Personale Giorgio Viale.