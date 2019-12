Ponte Morandi, i ravioli dell'ex sfollata di via Porro per ringraziare le istituzioni

GENOVA - Ravioli per un pranzo tutti insieme e per dire "grazie": anche quest'anno la signora Erminia, sfollata a causa del crollo del ponte Morandi, ha invitato a pranzo il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza del ponte Giovanni Toti nella sua nuova casa dove ha potuto traslocare grazie alle risorse stanziate dal 'Decreto Genova'.

"L'anno scorso ci aveva invitato a mangiare i ravioli nella sua casa provvisoria di Genova Quarto, assegnata in tempo record, con la promessa di tornare a festeggiare il Natale in quella definitiva", ha scritto Toti oggi pomeriggio via Facebook. "E quest'anno siamo qui, felici di essere ospiti nella sua nuova casa di Quinto a brindare insieme. È una cosa di cui come istituzioni siamo orgogliosi e che ci gratifica. Il suo grazie, mentre dice 'sei stato di parola', ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti.

"Questo è un esempio concreto dell'Italia che funziona quando lavora senza sosta, proprio mentre ai tg scorrono le immagini dei terremotati di Amatrice ancora nelle casette. E poi, i ravioli della signora Erminia sono strepitosi", ha concluso il governatore.