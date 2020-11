Politica in Liguria, Vaccarezza nominato coordinatore regionale per Cambiamo

GENOVA - Cambiamo con Toti Presidente, il partito che alle ultime elezioni con il 22% dei voti e' diventato il primo in Regione, ha nominato i suoi vertici. Il consigliere regionale Angelo Vaccarezza e' il nuovo coordinatore regionale e capogruppo in Consiglio.

Ad affiancarlo ci saranno la consigliera regionale Lilli Lauro, coordinatrice di Genova; il consigliere regionale Domenico Cianci, che si occupera' del Tigullio; Loris Figoli, sindaco di Ricco' del Golfo, coordinatore della provincia della Spezia; Mauro Demichelis, sindaco di Andora, alla guida del partito in provincia di Savona; l'imprenditore sanremese ed ex assessore in Comune Pino di Meco, che si occupera' della provincia di Imperia. Al consigliere regionale Alessandro Bozzano, ex sindaco di Varazze, viene invece affidato il ruolo di responsabile per il partito alle prossime elezioni nel Comune di Savona, che si svolgeranno in primavera.

"Ringrazio gli amici che hanno dato la loro disponibilita' per aiutarci in questa nuova sfida", commenta il presidente Giovanni Toti "Ringrazio di cuore il governatore Giovanni Toti per la fiducia accordatami - commenta il neo coordinatore regionale Angelo Vaccarezza - e ovviamente i colleghi con cui lavorero' per i prossimi 5 anni. Ci attende un percorso importante: portiamo avanti i progetti iniziati cinque anni fa e ne abbiamo tanti altri. Una sfida che siamo tutti preparati a combattere e vincere, iniziando dalle prossime amministrative nel 2021".