Pioggia, vento e rischio grandine: sulla Liguria è allerta meteo gialla

GENOVA - E' scattata alle 6 del mattino l’allerta gialla per temporali che interessa i bacini piccoli e medi del centro Levante (zone B e C). Alle 10 entreranno in allerta anche il centro Ponente e l’entroterra di Levante (zone A, D, E). In mattinata ulteriori valutazioni sulla situazione in atto e le ultime uscite modellistiche previsionali; al momento la conclusione dell’allerta su tutta la regione è fissata per le 22.

Nella notte rovesci temporaleschi di intensità anche forte o localmente molto forte hanno interessato il centro Levante della regione e in particolare l’alta Val Bisagno ma anche lo spezzino. diversi gli allagamenti e gli interventi dei vigili del fuoco per rami e alberi pericolanti. La situazione più problematica a Chiavari dove il crollo di un muraglione ha causato tre feriti (LEGGI QUI).

Sono 60 i millimetri caduti in un’ora a Davagna (Genova) con 50.6 millimetri in 30 minuti, 55.2 a Barbagelata(Lorsica, Genova, cumulata totale 57.8), 52.2 a Sella Giassina (Neirone, Genova, cumulatata totale 53.4 millimetri), 52.0 a Bargagli (Genova) con 32.6 millimetri in 15 minuti e 13.8 in 5 minuti -cumulata totale 57.8 millimetri, 51.6 a Monte Beverone (La Spezia) con 49.4 in 30 minuti, 32 in 15 minuti, 13 in 5 minuti (qui si è registrata anche una raffica di vento a 92.9 km/h mentre la cumulata totale è stata di 51.8 millimetri). Il tutto accompagnato come mostra la mappa (l’altra è relativa alle precipitazioni nelle ultime sei ore) da un’intensa attività elettrica.

LE PREVISIONI DEL TEMPO -

LUNEDÌ 3 AGOSTO: Il transito di un fronte freddo sulle Alpi determina la formazione di un minimo sul Ligure. Marcata instabilità su tutta la regione: fin dal mattino possibili temporali forti, anche organizzati sul centro-Levante; dalle ore centrali della giornata i temporali forti andranno ad interessare anche sul Ponente e zone dell'entroterra. Non si escludono locali grandinate e colpi di vento. Fino al mattino venti settentrionali tra moderati e forti sul centro-Levante; dopo una temporanea attenuazione, successivo nuovo rinforzo nel pomeriggio, fino a burrasca in serata sui rilievi del centro-levante entroterra incluso e sui capi di Ponente

MARTEDI’ 4 AGOSTO: Fino alla prima parte della giornata possibili piogge e temporali sul levante e relativo entroterra.