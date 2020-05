Pioggia sulla Liguria, allerta meteo gialla sul centro-Levante fino alle 14

GENOVA - Terminerà alle ore 14 l'allerta meteo gialla sul centro-Levante della Liguria (B-C-E). Già conlusa alle ore 8 di oggi venerdì 15 maggio l'allerta gialla sul Ponente Zone A-D). Nella notte pioggie concentrate soprattutto sul ponente ma non si segnalano situazioni di criticità.

LA SITUAZIONE - Arpal spiega che dalla serata di ieri e nella notte temporali forti sull'imperiese (Colle Belenda 37mm/1ora e 67mm/3ore, Poggio Fearza 36mm/1ora e 56 mm/3ore). Fenomeni moderati su D (Osiglia Calizzano, Settepani) ed E (Crocefieschi, Montoggio, Brugneto). Nella giornata odierna il passaggio di una perturbazione porta precipitazioni e condizioni di instabilità su tutta la regione a partire da Ponente, con locali rovesci o temporali di intensità anche forte. I fenomeni precipitativi si esauriranno nel corso della mattina a Ponente, lasciando spazio a un pomeriggio variabile, mentre a Levante si assisterà a un miglioramento a partire dal tardo pomeriggio.I venti soffieranno da Sud, Sud-Ovest con intensità fino a forte con raffiche di burrasca intorno ai 70-80 km/h. Mare molto mosso su entrambe le riviere, localmente agitato a Ponente. Le temperature minime si mantengono pressoché stazionarie, le massime sono attese in diminuzione.

PREVISIONI METEO ARPAL:

VENERDI’ 15 MAGGIO: Piogge diffuse di intensità debole o localmente moderata, associate a rovesci o temporali forti, in lento esaurimento nel pomeriggio. I fenomeni interesseranno in particolare il Ponente (zone AD) fino alle prime ore del mattino mentre persisteranno fino alle ore centrali sul centro-Levante (zone BCE). I quantitativi cumulati di pioggia a fine evento risulteranno significativi su ABDE, elevati su C. Venti da Sud, Sud-Ovest 50-60 km/h con raffiche 70-80 km/h su tutte le zone; mare molto mosso o a tratti agitato su A.

SABATO 16 MAGGIO: permangono condizioni di instabilità, associate a deboli precipitazioni sparse; la sera le piogge assumeranno carattere diffuso e potranno essere accompagnate da rovesci al più moderati. Venti in rotazione da Nord, localmente forti e rafficati nella notte. Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida E: Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia