Pioggia, fulmini e vento: allerta meteo gialla nel centro-Ponente, arancione a Levante

GENOVA - Torna il maltempo in Liguria con pioggie e temporali. A mezzanotte è scattata l'allerta meteo gialla su tutto il territorio che andrà avanti fino alle ore 18. Nel Levante e nell'entroterra di Levante (zone C ed E) fino alle 15 è in vigore l'allerta arancione.

Nella prima parte della nottata, come informa Arpal, le precipitazioni si sono concentrate sull'estremo Ponente e sul Turchino. Tra le 2,30 e le 3 rovesci hanno riguardato soprattutto l'area di Campo Ligure (24.6mm/15m e 44.8mm/1h), precipitazioni intense anche appena sopra Fiorino e Mele, dove i temporali hanno riversato 10mm/5m e 42.4mm/1h. Poi la cella temporalesca si è spostata a Campomorone con 108mm/1h. Numerosi anche i fulmini caduti in tutta l'area, una vera e propria tempesta. Forte anche il vento nella zona centrale della Liguria. Forte scroscio nelle prime ore della mattinata a Imperia con i vigili del fuoco intervenuti per un allagamento in un bar di piazza Dante. Al momento non si segnalano danni.

A Campomorone ha ceduto parte di una strada che porta alla frazione di Gallaneto: la strada è già stata messa in sicurezza e il transito è garantito a senso unico alternato.

Con l'allerta arancione diversi comuni del Levante ligure hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata odierna. Qui l'elenco nel dettaglio (LEGGI QUI) .

LE PREVISIONI METEO ARPAL

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE: l'arrivo di una perturbazione dalla Francia porta dalle prime ore della notte piogge a carattere diffuso su sul centro_Levante e relativo entroterra, accompagnate da rovesci o temporali su tutte le zone con possibili fenomeni forti, localmente organizzati e persistenti sul Levante e suo entroterra fino alle ore centrali. I quantitativi di pioggia raggiungeranno valori elevati sul Levante, significativi sulle restanti zone. Segnaliamo venti 50-60 km/h tra Sud-Est e Sud-Ovest su tutte le zone con raffiche di burrasca sui crinali.

VENERDI’ 17 SETTEMBRE Precipitazioni residue sul centro-Levante e suo entroterra (zone BCDE) anche a carattere di rovescio o temporale di intensità debole o al più moderata.