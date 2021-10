Pioggia forte a Genova, allagamenti in città: pre allerta meteo per lunedì

GENOVA - Allagamenti a sottopassi, scantinati e appartamenti con i vigili del fuoco al lavoro a Genova a causa della forte pioggia che ha interessato la città nella notte. Allagate piazza Montano, via Degola, via Milano, sottopasso Brin. Nel ponente cittadini i pompieri sono intervenuti per liberare una macchina con una persona a bordo rimasta bloccata in un altro sottopasso allagato.

Oltre 150/160 mm di pioggia sono caduti sul centro città in poche ore: 73.4 mm/1h a Genova Fiumara alle 5, mentre a Bolzaneto sono caduti 36.8 mm/1h. La cella temporalesca si è abbattuta su Genova tra le 4 e le 6. In totale una ventina gli interventi dei vigili del fuoco di Genova. Problemi di allgamenti, riferiscono dalla centrale dei vigili del fuoco, causati anche da tombini e caditoia tappate. Il livello dei torrenti principali, sebbene in crescita, rimane lontano dalle soglie di guardia.

Ancora maltempo protagonista nel fine settimana in Liguria. Arpal ha emesso uno stato di pre allerta per la giornata di lunedì 4 ottobre. Oggi, domenica 3 ottobre, il nuovo bollettino di vigilanza che potrebbe portare all'allerta meteo.

(foto d'archivio)