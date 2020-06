Pioggia e temporali, peggiora il tempo: allerta arancione in Liguria e Lombardia

GENOVA - Peggiora il quadro metereologico in Liguria. Per questo motivo l'Arpal ha emanato l'allerta arancione per temporai sul centro della Liguria e nelle valli dell'entroterra (ZONE B-D-E). resta gialla sul resto della regione ma con orario prolungato rispetto all'allerta precedentemente indicata.

MALTEMPO NEL NORD ITALIA - Il maltempo interessa gran parte del nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile prevede precipitazioni diffuse e localmente anche molto intense, accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana settentrionale, in estensione a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico sulla Lombardia

IL DETTAGLIO DELL'ALLERTA METEO:

· ARANCIONE dalle 11 alle 20 di domenica 7 giugno, sui bacini piccoli e medi delle zone B – D – E.

· GIALLA fino alle 23.59 di domenica 7 giugno sui bacini piccoli e medi della zona A.

· GIALLA dalle 20 di domenica 7 giugno, alle 10 di domani, lunedì 8 giugno, sulla zona B.

· GIALLA fino alle 10 di lunedì 8 giugno, sulla zona C.

· GIALLA fino alle 20 di domenica 7 giugno, sui bacini grandi della zona D, e dalle 20 alle 23.59 di domenica 7 giugno, sui bacini piccoli e medi della zona D.

· GIALLA fino alle 20 di domenica 7 giugno, sui bacini grandi della zona E, e dalle 20 di domenica 7 giugno, alle 10 di lunedì 8 giugno, sui bacini piccoli e medi della zona E.

LA SITUAZIONE - Nella mattinata una intensa banda temporalesca ha interessato soprattutto il mare antistante la riviera di ponente, accompagnata da numerose fulminazioni come si vede nella cartina allegata. Sul territorio regionale le precipitazioni hanno interessato il centro Ponente con intensità al più moderata (17.2 millimetri in un’ora a Piampaludo, nel comune di Sassello-Savona-) mentre, dalla mezzanotte, la cumulata totale massima è quella di Urbe Vara Superiore (Savona) con 40 millimetri .

LE PREVISIONI METEO ARPAL

DOMENICA 7 GIUGNO: Condizioni di marcata instabilità con piogge di intensità fino a molto forte e quantitativi elevati. I fenomeni assumeranno carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, persistenti e organizzati su BDE. Venti di forti su A con possibili raffiche fino 60 km/h, di burrasca su B con raffiche fino 80-90 km/h. Dalla serata fenomeni in parziale attenuazione a Ponente.

LUNEDÌ 8 GIUGNO: Ancora condizioni di instabilità, fenomeni a carattere di rovescio o temporale su tutte le aree e con alta probabilità di temporali forti o organizzati su BCE con cumulate significative o localmente elevate e intensità moderata. Fenomeni in lenta e graduale attenuazione dal tardo pomeriggio.

MARTEDÌ 9 GIUGNO: Permangono condizioni di instabilità con possibili fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato su tutte le zone.