Piaggio Aero, Fim Cisl Liguria e Savona: "Serve prestissimo firma per P180"

GENOVA - Il futurodi Piaggio Aero e dei lavoratori Laerh ancora in bilico. L'attesa è tutta per la firma per la commessa dei nuovi P180. Dalla Fim Cisl Genova e Savona arriva l'appello a fare presto.

“Serve prestissimo la firma per la commessa dei P180: è fondamentale per Piaggio Aero e dobbiamo scongiurare rischio licenziamento per lavoratori di Laerh - spiegano in una nota il segretario generale della Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il coordinatore della Fim Cisl Savona Simone Mara -. Il 26 settembre sono scaduti gli ammortizzatori sociali per i 46 lavoratori di Laerh e non ne hanno più diritto: c’è il rischio del licenziamento e nessuno deve perdere il posto di lavoro".

E aggiungono: "Adesso si stanno utilizzando le ferie residue di un gruppo di lavoratori. Non è accettabile questa situazione e chiediamo che nella discussione sulla vendita di Piaggio Aero si tenga conto di Laehr per dare finalmente continuità e stabilità ad un’azienda che è fondamentale per Piaggio Aero. E aspettiamo che il Mise ci convochi dopo la richiesta inviata dalle organizzazioni sindacali per fare finalmente chiarezza su futuro di Piaggio Aero. Lo abbiamo sollecitato nuovamente e attendiamo finalmente una data” conlcudono Venzano e Mara.