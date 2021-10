Per il Ponte dei Santi in Liguria nuvole e pioggia, ecco le previsioni meteo

GENOVA - Dopo tanto sole, con l'avvio di novembre iniziano i primi weekend di nuvole e pioggia. Altà umidità per sabato e domenica, secondo le previsioni meteo di Arpal, con temperature massime in calo e minime in aumento. Niente sole anche per la giornata di lunedì, per un ponte dei Santi dal cielo plumbeo.

LE PREVISIONI METEO

OGGI SABATO 30 OTTOBRE - Un debole flusso occidentale in un contesto di pressione al suolo elevata favorisce un aumento della nuvolosità partendo da Ponente, con cielo fino a molto nuvoloso o coperto in serata. Dal pomeriggio piogge deboli diffuse da Ponente verso Levante. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo. Umidità su valori medio-alti. Venti moderati settentrionali su Centro-Ponente, deboli orientali altrove. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo a Ponente.

DOMANI DOMENICA 31 OTTOBRE - Lieve accentuazione del flusso occidentale in quota: cielo molto nuvoloso o coperto soprattutto su Centro-Ponente, piogge deboli diffuse, alternate a pause asciutte a Levante soprattutto al mattino; possibile peggioramento in serata/notte.Temperature stazionarie. Umidità su valori alti. Venti tra moderati e forti settentrionali a Ponente, moderati orientali altrove. Mare mosso al mattino a Ponente, fino a molto mosso tra pomeriggio e sera.

(Foto da Instagram @dariob.85 Ponte di Nava)