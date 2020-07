Peculato, chiesta archiviazione per il sindaco Scajola e l'autista

IMPERIA - La Procura di Imperia ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta, scattata a luglio del 2019, che vede indagati con l'accusa di peculato d'uso il sindaco di Imperia Claudio Scajola e il suo autista, Gianfranco Vece, per l'utilizzo dell'auto di servizio del Comune per scopi non istituzionali.

Determinante è stata la giustificazione che Scajola ha fornito agli inquirenti per ciascun singolo caso, all'epoca in cui venne interrogato, citando tra l'altro alcuni parlamentari come testimoni. Il fatto che per molti viaggi non chiese il rimborso ha contribuito a rendere più credibile la sua versione dei fatti. Nel mirino c'erano alcuni viaggi in Liguria e in Lombardia. Ora il gip deciderà se accogliere la richiesta di archiviazione o chiedere un supplemento di indagine.