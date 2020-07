Patto per il turismo in Liguria, in venti giorni arrivate 1400 assunzioni

GENOVA - Sono già esauriti i 2,4 milioni di euro di bonus assunzionali stanziati dalla Regione Liguria il 22 giugno scorso per incentivare le aziende del settore turistico ad assumere dopo l'emergenza coronavirus e l'assessore regionale al Lavoro annuncia un rifinanziamento della misura.

Circa 1.400 in venti giorni le assunzioni in prevalenza a tempo determinato firmate nel settore turistico in Liguria da 470 aziende. Le domande di bonus assunzionali, presentate a tempo di record, valgono oltre 4 milioni di euro e dunque superano ampiamente i 2,4 milioni stanziati dal bando regionale. "Provvederemo appena possibile al rifinanziamento - assicura l'assessore al Turismo di Regione Liguria Gianni Berrino - e non solo per coprire le domande già presentate: il grande interesse manifestato dalle imprese fa prevedere un ulteriore, significativo incremento. Davvero un bel segnale di vivacità e di voglia di ripresa da parte di un settore che sta pagando un prezzo enorme alle emergenze sanitaria e logistica". Nella seduta di Giunta odierna sono state aggiunte le agenzie di viaggio e i tour operator tra le tipologie di imprese che potranno accedere ai contributi