Pasqua in zona rossa, controlli a Sanremo: il 50% arriva da fuori regione

SANREMO - In tutta la Liguria sono stati effettuati in quetsa domenica di Pasqua controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto della zona rossa anti covid ed evitare assembramenti.

Polizia, carabinieri, vigili urbani e guardia di finanza hanno tenuto d'occhio in particolare le tante spiagge delle due riviere che sono risultate in generale deserte. Una vasta operazione di controllo è scattata tra l'altro sul litorale di Sanremo per verificare la regolarità delle persone che si trovavano in spiaggia, alla luce della recente istituzione di una zona rossa in provincia di Imperia.

I militari si sono recati sia lungo l'Imperatrice che ai re Ponti, le due zone solitamente battute dai turisti, che hanno approfittato di questa calda, ma ventosa, giornata per prendere la prima tintarella. Per chi era in spiaggia è scattata l'identificazione e ora sono in corso le verifiche per stabilire per verificare la regolarità della loro presenza.

E' emerso che circa il cinquanta per cento delle persone controllate proveniva da fuori regione. Andare in spiaggia non è per forza una violazione, ma è necessario che la persona abiti, o abbia la seconda casa, nel raggio di poche centinaia di metri. Gli eventuali trasgressori saranno raggiunti da un verbale da 400 euro, ridotto a 280 euro se pagato entro cinque giorni dalla contestazione.

(foro Ansa)