Pasqua in Liguria, da Levante a Ponente avanti i vaccini: ecco i centri aperti a Pasquetta

GENOVA - La parola d'ordine è accelerare. L'obiettivo segnato dal generale Figliulo per la Liguria è arrivare a quota 13mila vaccinazioni al giorno. E così anche durante le feste il personale sanitario non si è fermato. Centri vaccinali aperti da Levante a Ponente.

E se Genova si è presa un giorno di riposo a Camporosso in questa giornata di Pasqua sono andati avanti i vaccini per i frontalieri che fanno la spola tra Francia e Liguria, 150 somministrazioni in tutto. Vaccini pasquali anche negli hub di Chiavari e a domicilio con due squadre, una in città e una nell'entroterra, impegnate per tutta la giornata. E ancora alla Spezia pienamente operativo il centro ex Fitram per gli over 80, così come sono rimasti aperti i centri anche a Ceparana e Sarzana, in quest'ultimo caso con due linee di produzione dedicate agli ultravulnerabili.

La zona rossa annulla la tradizionale gita di pasquetta e allora in epoca di pandemia spazio alla campagna vaccinale. Nel Ponente somministrazioni a Taggia, Camporosso e Imperia. In Asl2 a Savona oltre 700 vaccini previsti al Palcrociere, ad Albenga circa 600 con le prenotazioni a favore di over 80, ultravulnerabili e fascia 70-79 anni. Vaccinazioni anche a Balestrino: qui si prosegue con le seconde dosi agli over80 più alcune vaccinazioni domiciliari.

Nel Tigullio somministrazioni negli hub di Rapallo, Santa Margherita e Chiavari. Nel levante aperti e operativi anche a Pasquetta i centri Ex Fitram della Spezia, e quelli di Ceparana e Sarzana. Ad Arenzano vaccini all'ospedale La Colletta.

Infine Genova dove riapre dopo uno stop di 24ore l'hub della Fiera con i vaccini destinati agli ultravulnerabili. Personale sanitario al lavoro anche al Galliera. Somministrazioni a favore degli ordini professionali e della Pubblica amministrazione al Villa Scassi di Sampierdarena.

"Anche oggi, nella domenica di Pasqua, c’è chi non si ferma. Grazie a chi lotta in prima linea contro il virus, dentro e fuori dagli ospedali, a chi lavora senza sosta per la nostra sicurezza, per la nostra salute e per mandare avanti il Paese, rinunciando a trascorrere la giornata di festa con la propria famiglia. Non vi ringrazieremo mai abbastanza" ha commentato il governatore della Liguria Giovanni Toti.