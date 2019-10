Partorisce in strada a Sanremo con supporto telefonico 118

SANREMO - Una donna senegalese di 38 anni ha partorito per strada a Sanremo dando alla luce un bel maschietto sano, di circa 4 chili, aiutata dal marito e col supporto telefonico di un operatore del 118.

Ormai in travaglio avanzato, capendo che non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, la donna era riuscita ad allertare il marito al telefono, accorso subito in suo aiuto. L'uomo a quel punto ha allertato il numero unico delle emergenze 112 ed è stato messo in contatto col personale sanitario. La mamma e il neonato sono stati successivamente trasportati in ospedale.

Non è il primo caso del genere: anche a Recco proprio qualche settimana fa l'infermiere Daniele Asso aveva fatto da "ostetrico" al telefono. La registrazione della telefonata ha commosso tantissimi, una volta pubblicata sui social tanto che dalla Regione sono arrivate una targa di riconoscimento e una bandiera di Regione Liguria.