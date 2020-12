Partiti dal Belgio i Tir di Pfizer per l'Italia, Bassetti: "2021 anno del vaccino contro gli scettici"

GENOVA - Sono partiti dalla sede della Pfizer in Belgio i Tir con i primi vaccini contro il Covid-19. Lo si apprende a Bruxelles. I camion sono partiti per vari paesi da Puurs in Belgio. In Italia arriveranno il 26 dicembre all'ospedale Spallanzani di Roma e riguarderà quasi 10 mila dosi, in tempo per il VaccineDay previsto il giorno successivo. La Liguria punta sulle Rsa dove arriveranno le prime 320 dosi per operatori e ospiti. Regno Unito e Svizzera hanno già avviato la compagna di somministrazione del siero, mentre per il 6 gennaio è attesa la decisione di Bruxelles sull'altro vaccino disponibile, quello di Moderna. Quella del 27 dicembre sarà solo la prima giornata di una lunga e complessa campagna vaccinale di massa ma, assicurano le istituzioni, l'Italia avrà le dosi necessarie per permettere a tutti i 60 milioni di residenti nel nostro Paese di ricevere il vaccino anti Covid.

Il 2021 sarà molto meglio del 2020? "Sarà l'anno del vaccino e della vaccinazione di massa, se saremo bravi tutti noi a convincere chi è scettico. Se lo faremo arriveremo tra l'estate e l'autunno ad avere 40 mln di persone immunizzate". L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, fa il punto sull'anno che verrà. "Sarà un anno di rinascita e speranza dal punto di vista umano, ma anche di ripartenza per l'economia. Avremo dei casi, si parlerà di ondate almeno per gennaio-febbraio. Ma sarà anche l'anno della consapevolezza: ci saranno tanti vaccini e questo deve farci sperare per il meglio".

Bassetti pensa al futuro della sanità e chiede una riorganizzazione totale per fronteggiare future emergenze e sgravare gli ospedali sempre più al collasso: "La prima cosa su cui lavorerei è la riorganizzazione completa di tutta la medicina territoriale. Medicina del territorio e ospedaliera non possono vivere su due binari separati, devono al contrario 'incontrarsi' perché solo con un'unione fra le due si potrà pensare di gestire al meglio la sanità. Oggi, purtroppo vivono in due mondi separati, non si parlano e non hanno conoscenza l'una dell'altra.Vorrei che i medici di medicina generale facessero più diagnostica, come stanno facendo oggi con i tamponi, non solo per il covid ma per ogni altro tipo di problema; mi piacerebbe che si attrezzassero a lavorare insieme e a creare dei mini ambulatori specialistici sui territori che possono aiutare l'ospedale. Questa è sicuramente la prima cosa a cui penserei". Bassetti ha poi parlato della pandemia spiegando che "la cosa più sbagliata e infondere paura nella gente".