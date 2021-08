Parco Portofino, Toti con il Wwf: annettere area marina a quella regionale

GENOVA - "Ci sono numerose proposte sul tavolo per quanto riguarda il futuro del Parco di Portofino. Quella che personalmente ritengo più ragionevole è stata presentata da tempo dalla presidente del Wwf, Donatella Bianchi, e prevede di allargare i confini attuali attraverso una fusione del parco regionale con l'area marina protetta: così si salvaguarda la perimetrazione terrestre attuale, ma si raggiunge l'estensione richiesta per istituire il parco nazionale". Questa la posizione espressa in consiglio regionale dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, respingendo un emendamento della Lista Sansa all'assestamento di bilancio.

Secondo Toti, "In questo momento, qualsiasi espressione del consiglio regionale è inopportuna. E' in corso un confronto tra enti locali e ministero della Transizione ecologica sulla nuova perimetrazione: il ministero stesso ci ha spiegato che l'imposizione arrivata la settimana scorsa non dipende da volontà politica propria, ma è conseguente, come noto, a una sollecitazione giudiziaria del Tar del Lazio".