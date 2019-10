Parchi, Regione Liguria verso il commissariamento di Montemarcello

GENOVA - L'abolizione del parco di Montemarcello Magra Vara, in provincia della Spezia, proposta con una legge dal presidente di Liguria popolare Andrea Costa, è destinata a passare in cavalleria, almeno in questa legislatura. Per contro, se non dovessero arrivare le dimissioni del presidente dell'ente Pietro Tedeschi, auspicate dall'assessore regionale Stefano Mai dopo gli scontri delle scorsi settimane, la Regione Liguria potrebbe anche optare per un commissariamento. Facoltà, quest'ultima, prevista dalla riforma approvata prima dell'estate in consiglio regionale.

Intanto, Piazza De Ferrari stabilizza un dipendente dell'ente. "Con questa seconda stabilizzazione nel giro di poco tempo, dimostriamo che la Regione Liguria investe ancora una volta sul parco di Montemarcello Magra Vara. Si tratta di una scelta importante che conferma come il parco goda di personale capace", commenta l'assessore Mai, che torna ad attaccare Tedeschi, reo di "agire in solitaria, senza fare squadra e senza condividere progetti e idee. È bravo a organizzare delle conferenze stampa o iniziative per esternare posizioni politiche ma non riesce a concretizzare dei progetti per il parco e per il territorio, a differenza dei presidenti degli altri parchi".