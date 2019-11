Parchi, Botto (M5s): "Portofino per la svolta green della Liguria"

PORTOFINO - "Il territorio di Portofino merita di avere il suo Parco Nazionale". Lo afferma in una nota la senatrice ligure M5s Elena Botto. "Un'area che non dovrà essere limitata all'attuale parco Regionale e non potrà essere soggetta a una sperimentazione che darebbe al Parco poco tempo per avviarsi e dimostrare gli innegabili vantaggi di cui si gioverebbe il territorio", scrive in una nota.

L'esempio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che attrae ogni anno 3 milioni di visitatori, "è un vicino esempio virtuoso da imitare e che potrebbe agire in sinergia con il territorio del nuovo parco di Portofino. Il terrorismo psicologico in atto da parte di alcune forze politiche sul territorio rischia di compromettere un'operazione e un'opportunità irripetibile e unica nel suo genere. Credo fermamente che su questo progetto la cittadinanza debba essere informata correttamente e coinvolta in quella che deve essere la pietra miliare di una svolta green all'interno della Regione", conclude la senatrice Botto.