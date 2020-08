Pane acciughe e ceramica: la rassegna che esalta il pesce simbolo di Liguria

ALBISSOLA MARINA - Non è stato semplice decretare i vincitori di pane acciughe e ceramica, un contest gastronomico andato in scena ad Albissola Marina ma che "viveva" da qualche giorno in versione online sulla pagina Facebook @lovealbissolalove.





La tradizione e l'innovazione erano i punti su cui la giuria ha espresso il voto, l'acciuga l'ingrediente base, fondamentale per ogni proposta, e tanta passione che ha accomunato tutti i ristoratori in gara.





La giuria, composta da Laura Forzano, Davide Busca, Paolo Calcagno e Gilberto Volpara ha apprezzato l'accoglienza di Albissola e la bontà della materia prima utilizzata.





La giuria popolare ha espresso il suo MI PIACE per "Dolphin's pub" e "Sale Fino trattoria moderna" che hanno cosi ricevuto il loro premio.





Per la giuria, invece, il premio innovazione è stato assegnato a Patanegra con Acciughe in 2D (già il nome era esplicativo...) mentre il premio tradizione è andato a La Familiare dove il "pan, bitiru e anciue" ha messo tutti daccordo.



La rassegna, ideata da Pistacchio Imago Lab ed Indaco eventi in collaborazione con il Comune di Albissola Marina è stato un successo. "Ottimo cibo, buona musica e la tradizione ceramica avranno sicuramente un seguito perché è impossibile non aver apprezzato questo evento" spiegano gli organizzatori.

Tra le protagoniste dell'iniziativa anche una splendida miss, per le vie di Albissola, con un abito che richiama al biancoblu tipico della ceramica locale (vedi foto).