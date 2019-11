Orientamenti 2019, c'è il career day: 108 aziende offrono 3712 posti di lavoro

In attesa dell'inaugurazione ufficiale del Salone Orientamenti, martedì 12 ore 9 al Porto Antico, lunedì va in scena al Palazzo della Borsa la giornata inaugurale dell'International Career Day. Appuntamento alle ore 10 per il "via ufficiale" alla presenza dell'Assessore regionale alla formazione, Ilaria Cavo. Il Career Day quest'anno si amplia.

Da lunedì a giovedì le porte del Palazzo della borsa saranno aperte a 108 aziende che offrono 3.712 posizioni lavorative. Ci sono annunci per 88 ingegneri, 240 tecnici, 64 impiegati nell'amministrazione, 182 impiegati commerciali, 14 progettisti/designer, 70 operai, 25 operatori nel campo sanitario, 17 figure nelle professioni sociali, 97 nelle professioni alberghiere e 2650 offerte nelle professioni del turismo divise in 1000 animatori, 1000 assistenti di volo, 600 tour operator e 50 assistenti bagnanti. Il Salone Orientamenti, organizzato da Regione Liguria e dal comitato promotore composto da Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Università degli Studi di Genova, Ufficio Scolastico Regionale e Camera di Commercio in collaborazione con il Miur ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è dedicato al tema del "Saper fare" e avrà quest'anno anche una particolare attenzione ai temi ambientali.

Ed ecco che entra in gioco il mondo economico e del lavoro con la Green economy e le sue innumerevoli possibilità. La Green economy rappresentando già oggi il 2,4% del nostro Pil si pone come uno dei maggiori bacini occupazionali per il prossimo futuro. Da qui a 5 anni l'Economia verde produrrà 100.000 posti di lavoro ogni 12 mesi, quasi il 20% della totalità dei fabbisogni professionali presi nella loro interezza.