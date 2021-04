Ordine dei Medici: "Astrazeneca? Non c'è alcuna ragione scientifica per averne paura"

GENOVA - "Non c'è alcuna ragione di temere il vaccino Astrazeneca, lo dicono le statistiche: mediamente ci sono tre casi di trombosi per milione di abitanti, nella popolazione vaccinata i casi scendono a uno su un milione". Lo dice a Primocanale Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine dei Medici della Liguria.

"Chi sostiene cose diverse lo fa senza alcuna evidenza scientifica - continua il dottore - in questo momento non è il caso di fare dichiarazioni simili: noi non dobbiamo né spaventare né tranquillizzare i cittadini, dobbiamo solo lasciare che a parlare sia la scienza".

La preoccupazione attorno ad Astrazeneca è salita anche in Liguria, dopo il caso di decesso avvenuto a Genova: "Saranno le indagini autoptiche a stabilire eventuali correlazioni tra il decesso e il vaccino - continua Bonsignore - al momento appare improbabile anche solo per una questione temporale, visto il lungo periodo intercorso tra l'inoculazione e l'esordio dei sintomi. Ma è comunque troppo presto per esprimere un'opinione".

Bonsignore sottolinea anche che il recente aumento delle vaccinazioni con Pfizer e la conseguente riduzione di Astrazeneca non è una scelta prudenziale: "Si tratta solo - conclude il presidente dell'Ordine dei Medici - della riduzione nel volume di vaccini consegnati da parte di Astrazeneca che ha costretto il sistema sanitario a virare su altri sieri".