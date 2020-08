Omicidio di Evan, l'autopsia conferma: "Morto per trauma cranico"

GENOVA - È stato un trauma cranico a stroncare la vita di Evan, il bimbo di un anno e nove mesi morto nel ragusano in seguito a violenza domestica. In seguito all'autopsia è stato confermato l'esito della prima ispezione sul cadavere del bimbo le cui lesioni erano riconducibili ad un'aggressione. Il padre di Evan, Stefano Lo Piccolo, verrà ascoltato al commissariato di Modica e le dichiarazioni inserite nel fascicolo della Procura di Siracusa. Era arrivato in Sicilia martedì sera in treno da Genova, dove si trovava per motivi di lavoro.

La madre di Evan, Letizia Spatola, e il suo convivente, Salvatore Blanco, sono stati fermati con l’accusa di omicidio, l’ipotesi è quella di una brutale violenza fisica da parte di Blanco consumata nell’appartamento in cui i due vivevano, mentre Spatola non sarebbe intervenuta per fermare il compagno.

"Sono tornato a Genova dove sono nato e cresciuto perché in Sicilia un posto non si trova. Ma pure in Liguria mi hanno offerto solo contratti in nero da muratore, con uno stipendio minimo. Non sono riuscito a mandargli quasi niente". La nonna aveva chiesto chiarimenti e «le hanno detto che era caduto giocando. Io non ci ho mai creduto, ma non potevo fare nulla perché mi impedivano perfino di parlare con mio figlio. Solo quando era con mia mamma potevo giocarci, facendomi vedere nello schermo dello smartphone. E lui sorrideva" ha dichiarato Lo Piccolo a 'La Stampa'.