Officina abusiva sequestrata dalla polizia a Genova Bolzaneto

GENOVA - Sequestrata a Bolzaneto dalla polizia un'officina meccanica completamente abusiva. A seguto di numerose segnalazioni di cittadini, la polizia ha ispezionato un garage collocato in un piccolo edificio indipendente. All’interno era presente un genovese intento a riparare un motociclo posto sopra un ponte elevatore professionale. Altri 6 motoveicoli, in parte smontati e altri 5 all’esterno hanno fatto pensare che il locale fosse adibito ad officina di riparazioni, così come la presenza dei due ponti elevatori da motocicletta, di un macchinario smontagomme e degli scaffali ricolmi di pezzi ricambi di diverse marche.

A seguito di controlli è emerso che l’esercizio è completamente sconosciuto agli uffici finanziari e il titolare sprovvisto di partita I.V.A. e di autorizzazione a svolgere attività di riparazione. Per questo motivo il meccanico è stato sanzionato e tutta l’attrezzatura rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo al fine di confisca.