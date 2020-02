Offese su facebook Pertini, il consigliere leghista a Stella per i 30 anni dalla morte

STELLA - "Mi sono sentito per telefono col sindaco Marina Lombardi di Stella (Savona), paese natale di Sandro Pertini. Mi piacerebbe partecipare alle celebrazioni per il trentennale della morte di Pertini per rispondere al suo invito. So per certo che il consigliere Filippo Frugoli ci andrà e, se non potrò essere presente io, porterà lui una lettera del Comune di Massa da leggere nell'occasione". Lo ha detto il sindaco di Massa (Massa Carrara), Francesco Persiani, riguardo alla vicenda del consigliere della Lega Filippo Frugoli che su Fb aveva tracciato un ritratto offensivo dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Persiani venerdì sera ha letto in consiglio comunale una lettera del sindaco di Stella Marina Lombardi, la quale invita lui stesso e tutta l'amministrazione di Massa alle iniziative per i 30 anni dalla morte di Pertini. Inoltre, sempre riguardo alla lettera del sindaco del paese ligure, il Comune di Massa precisa in una nota che - diversamente da quanto riferito dai media -, il sindaco di Stella (Savona) nella sua missiva non ha scritto "avevo pensato di ricorrere a vie legali contro l'amministrazione" di Massa in merito al post del leghista Frugoli, bensì: "Devo con sincerità ammettere che il primo effetto generato è stato di rabbia, offesa e di forte risentimento, tale da pensare di dover procedere ad azioni legali, nei confronti di chi, con ciò, dimostrava palesemente una ingiustificabile incompetenza politica e, soprattutto, una superficiale capacità di analisi storica ben lontana dalla verità", riferendosi, quindi, "alla singola persona", il consigliere comunale Frugoli, "e non all'intera amministrazione massese".