Ocean Race, Toti la segue dal mare grazie alla guardia costiera: "Il simbolo della ripartenza"

GENOVA - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, insieme al sindaco di Genova Marco Bucci, l’ammiraglio Nicola Carlone, il Controammiraglio Sergio Liardo questa mattina hanno seguito la regata di Ocean Race Europe a bordo dell’imbarcazione Peluso della Guardia Costiera.

“L’Ocean Race è una leggenda ed è stato emozionante seguirla da vicino grazie alla nostra Guardia Costiera. Siamo ormai nel vivo di una regata che oggi più che mai rappresenta il simbolo della ripartenza della regione. Per noi è stata un’opportunità in più per metterci in mostra e far vedere anche ai turisti stranieri quanto è bella la nostra terra. Avanti Liguria con il vento in poppa!”. Queste le parole del governatore.