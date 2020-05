Obiettivo Genova regina del Mediterraneo, al via i lavori all'Albergo dei Poveri

GENOVA - Ha preso il via la ristrutturazione di una porzione dell'Albergo dei Poveri a Genova. Gli spazi saranno vicino all'Università saranno rivalutati a fini museali. La Regione ha stanziato circa 320mila euro proprio per permettere l'avvio delle operazioni.

"Mettiamo mano a un cantiere che questa città aspettava da molti decenni e che arricchirà Genova di un luogo unico e magnifico, simbolo della sua storia” ha detto il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, in occasione della consegna del cantiere per la ristrutturazione della 'Galleria degli Uomini' all’interno dell’Albergo dei Poveri a cui hanno preso parte, tra gli altri, anche l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, il sindaco di Genova e il commissario straordinario della Asp Brignole Marco Sinesi.

Un progetto di recupero e rifunzionalizzazione reso possibile grazie al contributo di 320mila euro erogato da Regione che rappresenta la prima fase di una serie di interventi che vedranno interessate altre porzioni dell’edificio tra cui l’oratorio degli uomini, il consolidamento del tetto ligneo sei-settecentesco. “Oltre all’avvio della ristrutturazione della Galleria degli uomini nell’Albergo dei Poveri - ha spiegato ancora il governatore - sono molti altri i cantieri che apriremo questo mese: uno su tutto lo scolmatore del Bisagno, a dimostrazione di una Liguria che non si è mai fermata, neppure in questo momento così difficile.Quest’opera rientra nel grande piano per far ritornare Genova tra le regine del Mediterraneo. Il Waterfront, il recupero di Hennebique, il recupero dell’albergo dei Poveri, la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico: sono tutti lavori che faranno davvero di Genova una città diversa nei prossimi decenni”.