Obbligo green pass per lavoratori pubblici e privati, Toti: "Una battaglia di sicurezza e civiltà"

GENOVA - "Il green pass sui posti di lavoro equivale alle norme antinfortunistica, equivale alla lotta al lavoro nero, è una grande battaglia di sicurezza e civiltà a cui nessuno può sottrarsi”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico Internazionale di Genova (LEGGI QUI) sull'obbligo del Green Pass dal 15 ottobre per tutti i lavoratori pubblici e privati. Questo pomeriggio ci sarà l'incontro tra il governo e le Regioni, poi alle 16 il Consiglio dei ministri.

"Il governo ci ha convocato alle 14.30 per illustrarci un provvedimento che auspico sia il più largo possibile. Se l’estensione dell’obbligo di green pass a tutti i settori produttivi del Paese verrà fatto, forse questo eviterà un ulteriore stretta verso l’obbligo vaccinale. Lo vedremo e vedremo come reagiranno gli italiani che per la maggior parte hanno reagito con grande senso di responsabilità". I dati affermano che il 64,8% della popolazione italiana ha finito il ciclo di vaccinazioni, mentre quasi l'80% dei liguri ha fatto il vaccino anti-Covid.