Nuovo Ponte per Genova: i trasporti eccezionali della settimana

GENOVA - Inizia un'altra settimana di trasporti eccezionali per portare nel cantiere del nuovo ponte per Genova nuovi parti di impalcato. Oltre ai trasporti dalla banchina Ansaldo/Arcelor Mittal verso il cantiere, sono previsti anche quelli per portare a Levante i casseri, ovvero le strutture che sevono per la costruzione delle pile del nuovo viadotto.

Oggi, lunedì 28 ottobre alle 22, inizierà il trasporto di cinque conci dalla banchina Aen/Arcelor Mittal al cantiere di Levante. Il percorso seguito sarà quello già collaudato: Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di polizia locale. Per consentire il passaggio del trasporto eccezionale sarà in vigore il divieto di sosta su via Reti e via Fillak dalle ore 19.00 del 28 ottobre fino alla mattina del 29 ottobre.

Domani, martedì 29 ottobre tre convogli eseguiranno due viaggi dal cantiere di ponente fino al cantiere di levante. Lo stesso accadrà anche giovedì 31 ottobre. I casseri saranno movimentati tra le ore 22.00 e le ore 04.00, seguendo la direttrice: corso Perrone, piazza Massena, via Pieragostini, via Avio, piazza Vittorio Veneto, piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale della polizia locale.

Invece mercoledì 30 ottobre alle 22 partiranno dalla banchina Aen/Arcelor Mittal quattro conci, con destinazione cantiere di Ponente. Il trasporto di altri cinque conci verso lo stesso cantiere è previsto per venerdì 1 novembre, sempre a partire dalle 22. Seguiranno il seguente percorso: Via della Superba - via Tea Benedetti - via Renata Bianchi - via Perini - ingresso in cantiere. I convogli saranno scortati da pattuglie della polizia municipale e vetture di supporto tecnico. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di polizia locale.