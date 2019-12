Nuova Darsena di Genova, la battaglia legale è ancora aperta

GENOVA - La battaglia legale sulla Nuova Darsena di Genova resta aperta: lo specifica la I Saloni Nautici, società di Ucina Confindustria Nautica che ha il compito di organizzare il Salone Nautico Internazionale.

In relazione a una ricostruzione giornalistica comparsa oggi su un magazine di settore, infatti, "I Saloni Nautici srl informa che, ad oggi, non risulta essere stato ritirato il ricorso presentato al Consiglio di Stato dalla società Amico & Co. avverso alla sentenza del TAR della Liguria che aveva sancito l’illegittimità dell’assegnazione della concessione per 20 anni del 60% della Darsena nautica alla stessa Amico & Co".