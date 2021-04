Notte di pioggia e vento sulla Liguria: in serata un nuovo peggioramento

GENOVA - Piccoli allagamenti nel savonese tra Varazze e Savona, diversi interventi per mettere in sicurezza alberi e rami crollati a causa della forza del vento tra Santa Margherita e Genova Voltri. Notte di lavoro per i vigili del fuoco del centro della Liguria. Non si segnalano situazioni di pericolo o di strade bloccate.

L’ondata di maltempo che sta interessando la Liguria ha portato soprattutto pioggia e vento. I valori più significativi cumulati nelle 12 ore riguardano in particolare il centro della regione: 106 mm Davagna, 104 mm Lavagnola, 103.8 Stella, 101 Camogli, 100.2 Sciarborasca, 100 Lerca, 96.6 Viganego, 95.4 Urbe Vara Superiore. L’allerta meteo gialla sul centro della regione termina alle ore 8. Ma le previsioni parlano ancora di maltempo che dovrebbe concentrarsi soprattutto sul centro-Levante della Liguria a partire dalla serata con temprali anche di forte intensità, venti di burrasca e possibili mareggiate.

Previsioni meteo Arpal:

Domenica 11 aprile - Nelle prime ore, precipitazioni diffuse e moderate, anche a carattere di rovescio di forte intensità sul centro e valli tra Savonese e Genova con cumulate fino ad elevate su tutte le zone; bassa probabilità di temporali forti. Da metà mattinata, fenomeni in attenuazione sul centro-Ponente e, dalle ore centrali, anche sul Levante e relativo entroterra. In serata nuova intensificazione dei fenomeni con rovesci e temporali localmente di forte intensità, specie sul centro-Levante. Venti forti con raffiche fino a burrasca al mattino. Mareggiata al mattino su centro-Levante per onda da Sud/Sud-Est; moto ondoso in successivo calo fino a molto mosso.

Lunedì 12 aprile - Nella notte e nella prima parte della giornata, instabilità in aumento su tutte le zone con piogge e rovesci diffusi, in particolare sul centro-Levante e relativo entroterra; cumulate elevate sul Levante ed entroterra, significative sul centro. Bassa probabilità di temporali forti sul Levante e Ponente: possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento/trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Fenomeni in attenuazione dal pomeriggio a partire da Ponente ed entroterra. Venti forti meridionali (50-60 km/h) sul Levante e relativo entroterra e parte orientale del centro. In serata forti raffiche di tramontana sul centro-Ponente.