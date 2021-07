Notte di caos sulla A10, automobilisti bloccati in coda tra Celle e Arenzano

GENOVA - Bloccati per più di 4 ore in autostrada: una vera e propria notte da incubo per migliaia di automobilisti che sulla A10 sono rimasti bloccati a causa di una chiusura notturna tra Celle Ligure e Arenzano. Centinaia i post di rabbia sui social che raccontano quello che però, purtroppo, per la Liguria è ormai una consuetudine. E tra i cittadini che si sono trovati in questa situazione anche alcuni assessori di Regione Liguria.

"Questo è ormai un “sequestro di persona” vero e proprio, un continuo sequestro di vita e di lavoro", sbotta l'assessore regionale allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti. "Che il ministro intervenga finalmente per mettere ordine, è intollerabile vessare in questo modo da anni cittadini e lavoratori, anche se l'impressione è sempre più quella di essere sudditi. Scriveremo l’ennesima lettera al ministro. Sarà inutile anche questa volta? La Liguria non dimenticherà".

"Loro chiudono, noi in coda. Nottata in autostrada, bloccati tra Varazze e Arenzano", così l'assessore alla formazione Ilaria Cavo ha constatato amareggiata la situazione drammatica che si è consumata nella notte di venerdì, notte tra l'altro di partenze per le vacanze. Arrabbiato anche il deputato Edoardo Rixi, responsabile per le Infrastrutture della Lega: "Un’altra serata passata in coda in autostrada a mezzanotte sulla A10 tra Celle Ligure e Arenzano. Un ringraziamento particolare al Ministero dei Trasporti (oggi Mims) e ad Autostrade per l’Italia per la totale incapacità dimostrata in Liguria".

I liguri sono allo stremo, specie perché loro le autostrade le percorrono per tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. "All'una del mattino tornando stanco da Savona sono totalmente bloccato in coda da oltre tre ore in autostrada prima di Arenzano. Di giorno muoversi sulle nostre autostrade liguri vuol dire passare ore in coda, ma adesso è diventato impossibile viaggiare anche di notte", scrive un utente su Facebook. C'è chi ci ha messo 5 ore da Albisola a Busalla. Anche perché con l'autostrada chiusa, l'alternativa è l'Aurelia che è andata subito in tilt.

Lavori in A10 tra Aeroporto e Pra', decisa la data: si parte il 16 agosto - IL CRONOPROGRAMMA

Tutto questo accade senza il maxi cantiere che porterà dal 16 agosto per una decina di giorni ad avere una sola corsia per senso di marcia h24 nel tratto di A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pra', per i lavori improcrastinabili all'interno delle gallerie. E tra l'altro, nei giorni precedenti, le lavorazioni verranno già avviate di notte. Ma anche durante la notte molte persone si muovono per i motivi più svariati e hanno bisogno di infrastrutture per farlo. C'è grande preoccupazione da parte delle categorie economiche, da parte di chi dovrà gestire i flussi anche di tutti coloro che sbarcheranno in porto a Genova e da parte dei liguri: sarà una vera emergenza.