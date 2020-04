Norbert Niederkofler, il cuoco tristellato: Cucina post pandemia? Più territorio

GENOVA - Pesa le parole come suo stile, Norbert Niederkofler. In diretta tv all’interno di Viaggio in Liguria, su Primocanale, uno degli 11 chef italiani a 3 stelle non ci gira intorno:

“La cucina post Coronavirus? Va aggiustato qualcosa. Può solo ripartire dai rispettivi territori. Meno giro del mondo più vicinanza” dichiara il professionista di Brunico attivo a San Cassiano. La sua è una clientela in maggioranza straniera e guardando la Liguria non ha dubbi: “Prodotti anche qui di grande qualità, bisogna credere nelle proprie ricchezze”.