Nome del nuovo ponte sul Polcevera, a Liguria Ancheu vince la genovesità

GENOVA - Numerose le telefonate in diretta per dire la propria opinione. E una tendenza precisa: per il nuovo ponte sul Polcevera, i liguri, intervenuti in onda, a Liguria Ancheu gradiscono un nome che profumi di genovesità.

Zena, Genova, Zeneixi le proposte più gettonate in attesa della decisione definitiva che dovrebbe arrivare entro il mese di maggio da parte della struttura commissariale.

Tutto questo a pochi giorni dall'indicazione del consiglio comunale genovese che ha indicato in Niccolò Paganini la propria scelta. Qualche ora più tardi, la presa di posizione delle famiglie che il 14 agosto 2018 in quel crollo hanno perso un proprio parente: "Siano i cittadini a decidere".

In una serata in cui la nuova arteria era illuminata di rosso, in omaggio alla Croce Rossa Italiana (vedi foto), a Liguria Ancheu grande partecipazione. La posizione del professor Franco Bampi: "Bene Paganini, candidatura che l'associazione A Compagna ha sostenuto e promosso. Ma altrettanto positiva una scelta che profumi di legame con il territorio come Superba. Meno un'idea del tipo Italia".

Altre riflessioni in campo: il ponte di Piano (ma secondo i regolamenti in corso non è possibile intitolare vie o monumenti a viventi), ma anche il ponte dei 43, il ponte degli Angeli, il ponte delle Riviere.