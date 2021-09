No green pass, secondo giorno di manifestazioni sotto la sede di Regione Liguria

GENOVA - Non demordono i gruppi di no green pass italiani che hanno organizzato la manifestazione di ieri nelle stazioni ferroviarie italiane. Nonostante i pochissimi presenti - a Genova Principe se ne contavano meno di dieci - quest'oggi continua la campagna e il croniprogramma previsto e veicolato attraverso il canale Telegram "BASTA DITTATURA".

Dalle 10 alle 12 infatti il volantino rosso prevede la manifestazione sotto ai palazzi sede delle regioni italiane: c'è attesa e curiosità anche a Genova in piazza De Ferrari 1 per capire se quest'oggi i contrari alla certificazione verde scenderanno o meno in piazza.

Nel pomeriggio invece riprenderà come da programma la manifestazione nelle stazioni ferroviarie: appuntamento come ieri alle 14. Oggi ancora a Genova alle 18.30 scenderà in piazza Matteotti dalle ore 18 il gruppo di Italexit Liguria, a sostegno degli studenti e del personale scolastico e universitario.

I "BASTA DITTATURA" il 3 settembre manifesteranno contro i 'leccac**i manipolatori' davanti alla sede RAI di corso Europa dalle 17 alle 19 a cui si aggiunge il blocco dei treni dalle 8 alle 16. Il 4 settembre ancora presidio sotto i media questa volta la mattina dalle 10 alle 12 e poi si parla di cortei in tutta Italia dalle 18, il 5 settembre riposo, il 6 settembre "tutti a Roma" in Parlamento e un generico "sciopero".