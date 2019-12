Neve nell'entroterra della Liguria, ecco le previsioni per il weekend

MIGNANEGO - Fiocchi di neve nella notte nell'entroterra di Genova e Savona. Complice il drastico abbassamento delle temperature, deboli nevicate hanno interessato in particolare i tratti appenninici centrali al confine tra Liguria e Piemonte.

In provincia di Genova imbiancati vari centri della Valle Stura, della Valle Scrivia e della Val d'Aveto. Nel savonese i fiocchi bianchi hanno fatto la loro comparsa in alcune località della Val d'Orba e della Val Bormida. Nevischio tra la notte e le prime ore della mattina è stato segnalato anche in alcuni tratti delle autostrade A7 e A26 ma senza disagi per la circolazione. Il record di freddo in Liguria è stato registrato a Poggio Fearza, nell'imperiese, dove la colonnina di mercurio nella notte è scesa fino a -5,3 gradi.

LE PREVISIONI METEO ARPAL:

VENERDI' 13 DICEMBRE, dalle ore centrali ingresso di impetuosi venti di burrasca da Nord Ovest su tutte le zone con raffiche di tempesta fino a 100 km/h, localmente anche superiori. La ventilazione sostenuta che accompagna un abbassamento delle temperature determina dal pomeriggio condizioni di disagio fisiologico per freddo. Moto ondoso in rapido aumento nel corso della giornata con mare localmente agitato sulle coste del centro.Levante per onda da Sud-Ovest, agitato sulle coste del Levante dove è attesa una mareggiata di Libeccio dal pomeriggio.

SABATO 14 DICEMBRE, fino al mattino avremo venti forti da Nord Ovest con raffiche fino a burrasca 70-80 km/h su tutte le zone con locali condizioni di disagio fisiologico per freddo in particolare nelle aree interne più esposte alla ventilazione. Mare agitato sul Levante con mareggiata di Libeccio, fino a localmente agitato sul centro-Ponente per onda da Sud-Ovest. Per la giornata di domenica 15 dicembre non ci sono fenomeni meteo da segnalare.