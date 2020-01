Nave da crociera salpata da Savona, primi esami escludono il Coronavirus

GENOVA - Gli esami effettuati sui due passeggeri sospettati di aver contratto il coronavirus escludono la presenza del virus sulla nave. Si tratta di una nave Costa Crociere partita da Savona e ferma al largo del porto di Civitavecchia

Moglie e marito, entrambi cinesi di Hong Kong, erano salpati da Savona proprio qualche giorno fa. La coppia era arrivata in Italia a Malpensa il 25 gennaio, prima di raggiungere poi il porto ligure e imbarcarsi per le vacanze. Sulla nave ci sono 751 cinesi compresi quelli di Hong Kong di cui 374 imbarcati a Savona

La donna, di 54 anni, accusa febbre e problemi respiratori, mentre il compagno non ha manifestato sintomi. I due, provenienti da Macao, sono stati posti in isolamento in ambienti separati dello spazio sanitario della nave. L'isolamento del compagno è stato fatto per precauzione visti i rapporti stretti con la donna con febbre. Entrambi sono stati già raggiunti dai medici dello Spallanzani per realizzare i test. Secondo quanto si è appreso gli altri passeggeri, 6 mila circa, al momento non potrebbero scendere dalla nave, e nemmeno gli altri membri dell'equipaggio.

La crociera "Costa Smeralda" dopo esser passata da Marsiglia a Barcellona, fino a Palma de Maiorca, è attraccata nella serata di mercoledì a Civitavecchia dove i medici sono stati chiamati proprio per effettuare i test necessari e capire così se si tratti di Coronavirus o meno. "Siamo in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ancora in corso, ma tutto quello che andava fatto è stato fatto", chiarisce il comandante della direzione marittima del Lazio della guardia Costiera Vincenzo Leone.

"La situazione è sotto controllo e al momento non risulta che vi siano motivi di preoccupazione a bordo". E intanto dalla Regione Liguria proprio nei giorni scorsi è arrivato l'invito a rivolgersi al 112 per combattere le fake news che stanno girando e ottenere tutte le informazioni necessarie, onde evitare allarmismi (LEGGI DI PIU' QUI).